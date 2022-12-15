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Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırıldı, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Açılışını Başkan Erdoğan'ın yapacağı tesis, Türkiye'nin en soğuk günlerdeki gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek.

Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Ekleme: 15.12.2022 - 21:05 Güncelleme: 15.12.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GAZ DEPOSU

Türkiye'nin, enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisinde çalışmalar tamamlandı.

AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Yeni kapasitesiyle kendi alanında, denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının da sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği törenle devreye alınacak.

Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında, Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa ve Ali Paşa olmak üzere yüzde 100 yerli 2 platform kuruldu.

Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

TÜRKİYE'NİN İLK YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk yeraltı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ İSE 75 MİLYON METREKÜP

Çalışmaların tamamlandığı tesiste 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN GAZ İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEK

Tesis, günlük geri üretim kapasitesiyle Türkiye'nin, en sert kış günlerinde günlük gaz ihtiyacının dörtte birini tek başına karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.

Elektrik ihtiyacının tamamı 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle karşılanacak tesis, aynı zamanda Türkiye'de karbon ayak izi sertifikası alan ilk tesisi olarak da öne çıkıyor.

Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

TUZ GÖLÜ DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor.

Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Dev projede nefesler tutuldu: Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
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