Dereye düşen traktörün altında kalarak öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde F.Ö. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen römork takılı traktör, Yeniyapan köyü Çeltik Kaya mevkisinde yolun çamurlu olması nedeniyle kayarak Kılıçözü deresine devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada dere içesinde traktörün altında kalan E.Ç'nin (50) yaşamını yitirdiğini belirledi.E.Ç'nin cesedi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Kurtarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sunucu çıkarılarak, Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.