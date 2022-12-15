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Denizde can pazarı! 46 göçmen ölüme terk edildi

Yunan Sahil Güvenliğince Türk karasularına itilerek bırakılan 46 göçmen terk edildi. Türk balıkçılar tarafından anbean cep telefonlarıyla kayda alınan olayda, Ege’nin ortasında ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik botları kurtardı.

Ekleme: 15.12.2022 - 13:20 Güncelleme: 15.12.2022 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Denizde can pazarı! 46 göçmen ölüme terk edildiEdinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nden iki ayrı can salıyla denize açılan 46 göçmen, Yunanistan karasularına girdi. Göçmenleri fark eden Yunan Sahil Güvenlik botları, 46 göçmeni denizde sürükleyerek Türk karasularına itti Yunan botları daha sonra hızla uzaklaşarak Midilli'ye geri döndü.


Ege Denizi'nde terk edilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 göçmeni Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler kurtardı. İzmir'in Dikili ilçesinde karaya çıkarılan göçmenlere, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Denizde can pazarı! 46 göçmen ölüme terk edildi
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