'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme: 3. dava Karacabak grubuna!

İddianamede, Karabacak'ın da arasında bulunduğu 5 örgüt yöneticisi için 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 43 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 2 yıldan 39 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişinin bulunduğu Erol Eşrefoğlu (Evcil) ile 46 kişinin bulunduğu Hüseyin Eryılmaz grubuna dava açılmıştı.