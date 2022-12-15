'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme: 3. dava Karacabak grubuna!
Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında 3’ncü dava, 136 şüphelinin bulunduğu Melih Karabacak grubuna açıldı.
İddianamede, Karabacak'ın da arasında bulunduğu 5 örgüt yöneticisi için 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 43 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise 2 yıldan 39 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce 17 kişinin bulunduğu Erol Eşrefoğlu (Evcil) ile 46 kişinin bulunduğu Hüseyin Eryılmaz grubuna dava açılmıştı.