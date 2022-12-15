CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyeleri hakaret etmesi nedeniyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çaprtırıldı. Karar henüz kesinleşmiş olmamasına rağmen CHP'de yeni bir krizi de beraberinde getirdi.İMAMOĞLU SARAÇHANE MEYDANI'NA DAVET ETTİEkrem İmamoğlu, hakkında verilen kararın ardından İstanbulluları Saraçahne Meydanı'na davet etti. 6'lı masadaki liderlerin de katılımıyla Saraçhane'de miting düzenlendi.CHP YENİKAPI'YI TALEP ETTİÖte yandan miting için CHP'nin farklı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Saraçhane'de yapılmasını istediği mitingin CHP tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılması planladığı ve İstanbul Valiliği'nden bu yönde izin talebinde bulunduğu öğrenildi.İMAMOĞLU CHP'Yİ DİKKATE ALMADIAncak CHP'nin talebini dikkate almayan İmamoğlu mitingi Saraçhane'de gerçekleştirdi.'MAKSAT ADAYLIK YARIŞINDA ÖNE ÇIKMAK'CHP'de yaşanan 'Saraçhane kavgası' ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, maksatın muhalefetteki adaylık yarışında öne çıkmak olduğuna dikkat çekti. Hamza Dağ, 'CHP 'Mağdur piyesi' için sahne olarak önce Yenikapı Meydanı'nı istemiş, Ekrem İmamoğlu 'Baş aktör' hevesiyle Saraçhane'de ısrarcı olmuş. Güya 'Bir olmaya' dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak.' ifadelerini kullandı.