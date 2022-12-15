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CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada Saraçhane Meydanı'nda 6'lı masadaki isimlerin katılımıyla miting düzenleyeceğini duyurmuştu. Aynı gün CHP'nin miting için Yenikapı Etkinlik Alanı'nı belirlediği ve bu yönde İstanbul Valiliği'nden izin istediği ortaya çıktı. CHP'li İmamoğlu'nun kararıyla miting Saraçhane Meydanı'nda gerçekleşti.

CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu
Ekleme: 15.12.2022 - 20:09 Güncelleme: 15.12.2022 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyeleri hakaret etmesi nedeniyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çaprtırıldı. Karar henüz kesinleşmiş olmamasına rağmen CHP'de yeni bir krizi de beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU SARAÇHANE MEYDANI'NA DAVET ETTİ

Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen kararın ardından İstanbulluları Saraçahne Meydanı'na davet etti. 6'lı masadaki liderlerin de katılımıyla Saraçhane'de miting düzenlendi.

CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

CHP YENİKAPI'YI TALEP ETTİ

Öte yandan miting için CHP'nin farklı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Saraçhane'de yapılmasını istediği mitingin CHP tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılması planladığı ve İstanbul Valiliği'nden bu yönde izin talebinde bulunduğu öğrenildi.

CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

İMAMOĞLU CHP'Yİ DİKKATE ALMADI

Ancak CHP'nin talebini dikkate almayan İmamoğlu mitingi Saraçhane'de gerçekleştirdi.

CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

'MAKSAT ADAYLIK YARIŞINDA ÖNE ÇIKMAK'

CHP'de yaşanan 'Saraçhane kavgası' ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, maksatın muhalefetteki adaylık yarışında öne çıkmak olduğuna dikkat çekti. Hamza Dağ, 'CHP 'Mağdur piyesi' için sahne olarak önce Yenikapı Meydanı'nı istemiş, Ekrem İmamoğlu 'Baş aktör' hevesiyle Saraçhane'de ısrarcı olmuş. Güya 'Bir olmaya' dair bir mesaj verecekler ama maksat belli; adaylık yarışında öne çıkmak.' ifadelerini kullandı.
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CHP'de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu
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