Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince İmamoğlu'na siyasi yasak getirilecek.Mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında TCK'nın 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. İBB Başkanı İmamoğlu, karar açıklanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları Saraçhane'ye davet etti. Çağrının ardından vatandaşlar Saraçhane'deki İBB önünde toplandıİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Akşener paylaşımında, 'Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz' dedi.Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen kararı değerlendirdi.Ataklı; Ortada bir mağduriyet olmadığı görülüyor, Meral Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı ? Gülüyorlar seviniyorlar. Yaşasın gökte aradığımızı yerde bulduk.Anket şirketleri dayamışlar hep 2 kişiyi 2 yıldır beynimize, 3. bir adayı gösteremediler. 3. aday hep Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ne oldu hep yenildi müthiş bir operasyon…İmamoğlu ne mağduru kardeşim, bir adamın özellikle Erdoğan gibi bir adamın kendi eliyle İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçtirmesi mümkün mü? Bu işler çocuk oyuncağı değil karşındaki Recep Tayyip Erdoğan.Ataklı sözlerini şöyle sürdürdü;'İMAMOĞLU'NUN DÜN AKŞAM YAPTIĞI ÇOK BÜYÜK HATADIR'Erken bir sevinç, erken bir mağduriyetle şu anda Ekrem İmamoğlu'nu hayal dünyasına sokuyorlar. Bakın göreceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam yaptığı çok büyük hatadır. Ekrem İmamoğlu, emrivaki yaptı. 6'lı masayı davet ediyorum dedi. Meral Akşener'de atladı hemen ben varım diye.