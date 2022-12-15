Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çıkar amaçlı örgüt kurma', 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcı görevlendirildi.8 ADLİ KONTROL TALEBİSavcılık sorgularının ardından Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur Şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürvet Günday 'İcbar suretiyle irtikap' ve 'Rüşvet almak' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakılırken, biri de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 8 şüphelinin ise adli kontrol uygulanması talep edildi.