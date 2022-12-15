Başkonsolosun eşi alkollü kaza yaptı! 240 promil alkollü çıktı
İstanbul Amerikan Başkonsolosu Julie A.Eadeh’in eşi Mounir Elkhamri, Şişli’de alkollü araç kullanırken kaza yaptı. Bir kişi yaralandı. Mounir Elkhamri’de 240 promil alkol tespit edildi.
İstanbul Amerikan Başkonsolosu Julie A.Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, İstanbul'da alkollü trafik kazasına karıştı. Kaza, İstanbul'un Şişli İlçesi'ndeki bir AVM'nin önünde dün gece sabaha karşı saat 05.40 sıralarında yaşandı.
Konsolosluğa ait aracı kullanan Mounir Elkhamri seyir halindeki bir araca arkadan çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.