Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, CHP'nin iddiaları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'nın önüne giderek yaptığı açıklamaya değindi. Erdoğan, "Her şeyden önce bir yavrumuzun 6 yaşındayken yaşadığı iddia edilen olayda bu yavruyu korumak veya bu yavrunun hukukunu savunmak anlamında CHP’nin ciddi manada bir adım attığını mı düşünüyorsunuz? Bu CHP’ye şunu söylemek lazım; sen 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi?" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ardından yurda dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara maruz kalması sonrası CHP'nin tavrı ve Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı önüne gelerek yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Erdoğan, 'Her şeyden önce bir yavrumuzun 6 yaşındayken yaşadığı iddia edilen olayda bu yavruyu korumak veya bu yavrunun hukukunu savunmak anlamında CHP'nin ciddi manada bir adım attığını mı düşünüyorsunuz?' dedi.Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:Bu CHP'ye şunu söylemek lazım; sen 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi? Bu dağdaki, bu Kandil'deki teröristlerin, bu yavruları silahlandırdığını, onlara taciz tecavüz ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın bir adım var mı? Şu anda onların arkasında olan, onlarla beraber olan PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla sen şu anda seçim hazırlığı yapıyorsun. Onlar 6'lı masada değil ama 6'lı masanın dışından sana zaten şu anda yön veriyorlar. Sen de onlarla beraber dirsek teması içerisindesin, zihinsel temas içerisindesin. Ve seçime de onlarla beraber hazırlanıyorsun.Onun bir defa bu şekil bir sabiyi savunma noktasındaki olayı istismardan başka bir şey değildir. Bu konuda samimi değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov.Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Onların arkasında duranlarla beraber dirsek temasında olma, zihinsel temasta olma. Önce bunu çöz, bunu hallet. Onun için CHP'nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. 6'lı masada bu gördüğünüz kişilerin de maalesef ondan farkı yoktur.