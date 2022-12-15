Banyoda elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuğun yürek burkan ölümü

Yürek burkan olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşandı. Küçükboğaziye ilçesindeki evinde duş almak için banyoya giren 13 yaşındaki Yasin Kaymaz'dan uzun süre ses gelmeyince ailesi banyoya girdi. Banyoya girdiğinde büyük bir şok yaşayan aile, 13 yaşındaki çocuğu ağır yaralı halde buldu.Elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Yasin Kaymaz'ın ailesi durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Kaymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.