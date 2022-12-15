Bakan Soylu: 2022'de kadın cinayeti sayısı 260

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "2022 yılında şu ana kadar yaşanan kadın cinayeti sayısı 260" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu'nun yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"2016'da 162 bin aile içi şiddet olayı bildiriliyordu. Bildirim kanalları arttıkça buradaki sayılar da arttı. Özellikle 2021 yılında 270 bine çıktı. Şu anda 253 bin seviyesinde geliyor"