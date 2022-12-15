Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız diyerek yola çıkmıştık. Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz.Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL'ye gerilemiştir. Yılsonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz' dedi.Merkezi yönetim bütçesi Kasım ayında 108,3 milyar TL fazla verdi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında bütçe giderleri 239,4 milyar TL, bütçe giderleri ise 347,7 milyar TL olarak kaydedildi.Kasım'da faiz dışı fazla 132,7 milyar TL oldu.