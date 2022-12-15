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Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçiyor. Emekli olacakların alacakları kıdem tazminatı için büyük kolaylık sağlayacak KGF desteği geliyor. Detayların Bakan Nebati tarafından açıklanması bekleniyor.

Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Ekleme: 15.12.2022 - 17:11 Güncelleme: 15.12.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik tedbirler kapsamında, yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak.

EYT İÇİN BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İş dünyasının finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Hazine destekli KGF kefalet sisteminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA 150 MİLYAR TL

Hazırlıkları devam eden paketin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor. Paketlerin, esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere birçok alanda önemli miktarda finansman imkanı oluşturması beklenirken, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan selektif kredi politikasının bu paketlerde de yer alması öngörülüyor.

Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

EYT DÜZENLEMESİ SONRASI KIDEM TAZMİNATI YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek. Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi desteği sunacak.

ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet oranı olması bekleniyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman imkanı oluşturulacağı ifade ediliyor. Hazine destekli kefaletlerin bundan sonra faturaya dayalı olarak yalnızca reel ekonomiyi finanse etmesine ilişkin dönüşüm süreci de tamamlanırken, kullanılacak tam entegre bilgi sistemi ile kredilerin amacı dışında kullanılmasının önemli ölçüde önüne geçilecek. Piyasa ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan paketlerle söz konusu kaynaklar, işletme harcamaları ve yatırım için kullanılabilecek. Savunma sanayiden yeşil dönüşüme, imalat sanayiden enerji verimliliğine, girişimcilikten inşaat sektörüne, firmaların teknolojik dönüşümünden teknoloji üretimine kadar birçok alanda selektif kredi ve kefalet imkanı sunulacak.
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