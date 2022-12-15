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Bakan Derya Yanık duyurdu: Antalya'da selden etkilenenler için 6 milyon lira kaynak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 6 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.

Ekleme: 15.12.2022 - 21:55 Güncelleme: 15.12.2022 - 21:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Derya Yanık duyurdu: Antalya'da selden etkilenenler için 6 milyon lira kaynak!
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 6 milyon TL daha kaynak aktardık.'

Bakan Derya Yanık duyurdu: Antalya'da selden etkilenenler için 6 milyon lira kaynak!
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