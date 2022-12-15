Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına karşı sürdürdüğü çalışma kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı.Operasyonda R.Ç. (33) ile M.E. (32) gözaltına alındı.Evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.Şüphelilerin işlemleri sürüyor.