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Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanı taşıyacak Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak.

Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Ekleme: 15.12.2022 - 09:37 Güncelleme: 15.12.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğal gaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

Deniz üstünde iki platform kuruldu. Yoğun çalışma sonucu 2. fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri kalan üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

Tesis bu haliyle Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.

Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

RÜZGÂR TÜRBİNİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK TESİS ENERJİSİNİN TAMAMINI KARŞILAYACAK

Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiden alacak.

Tesisin içinde bulunan 4,2 mw (megavat) kurulu güce sahip rüzgâr türbininin ürettiği elektrik tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak.

Tesis 16 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak ve enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlayacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GAZ DEPOSU OLACAK

BOTAŞ'a bağlı Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak.

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