Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Sigorta sektörünün çok kıymetli olduğunu, sigorta yapılmaması halinde hiçbir büyük yatırımın yapılmayacağını dile getiren Eroğlu, şu anda Türkiye'de sigorta sektörünün büyüklüğünün istenilen düzeye ulaşamadığını bildirdi.TRAFİK SİGORTASI HEPİMİZİ YORUYORSEDDK Başkanı Eroğlu, sigorta sisteminde karşılaşılan ve artık kısır döngü haline gelmiş sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, 'Çünkü hepimizin her gününü meşgul eden bir trafik (sigortası) sıkıntısı var. Bu hepimizin enerjisini alıyor, dağıtım kanallarından şirket yöneticilerine ve otoriteye kadar hepimizin mesaisini çalıyor. Bizim burada geleceği tasarlamayı konuşmamız gerekirken trafiği konuşuyoruz. Otonom araçlar, droneler geliyor hazır mıyız? Çin ve ABD'de altyapı hazırlandı, droneler ile yük taşınacak. Uçan taksiler konuşuluyor. Bunlar sigortacılığın neresinde olmalı?Herhalde 20 yıl sonraki TSB ve SEDDK Başkanı'nın çok rahat edeceğini düşünüyorum. Çünkü trafik sorunu kalmayacak. Genelde yapak, otonom araçlar sahada olacak, dolayısıyla trafiği konuşmayacaklar. Onlara özeniyorum. Biz her gün trafikle gündemi açıp trafikle kapatıyoruz. Trafiği çözmemiz lazım ki sektörün büyümesini daha rahat, iyi, kaliteli ve vizyoner şekilde konuşabilelim.' dedi.RİSKLİ SİGORTA SAHİPLERİNE YAPTIRIMEroğlu, Şu anda Türkiye'de 158 uluslararası sermaye kuruluşunun bulunduğunu belirterek, ''Bunların aradığı en önemli şey öngörülebilirlik. Hiçbir yatırımcı gri bir alana, sisli bir ortama yatırım yapmak istemez. Bizim bunu çözmemiz lazım. Şu anda trafik alanında netliği sağlayacak düzenlemeler yapmamız lazım. Nitekim bu kapsamda kanun maddeleri genel şart değişikliği çıktı. Sadece şu anda trafikte ihtiyacımız olan şey kültür değişikliği yapabilmek, riskli sigortalı ile risksiz sürücü arasında ayrım yapabilmek, trafik sigortasını insanları iyi arabaya sevk etmek üzere bir kaldıraç gibi kullanabilmek. Buna ihtiyacımız var. Bu yönde trafik sigortasında bir iş planı, bir yol haritası ortaya koyduk.Amacımız, trafikte serbest tarifeyi geçirerek öngörülebilir bir piyasa sağlamaya yönelik adımlar atmak. Bu konuda ben çok umutluyum. Önemli bir yol haritası tatbik edersek kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin, bunları konuşuyoruz. Bunları tatbik ettiğimizde ve uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz. Ben buna çok inanıyorum.' ifadelerini kullandı.SEDDK Başkanı Eroğlu, riskli sigorta sahiplerinin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini belirterek, devamla şunları kaydetti: 'Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bunların bazısı 8 defa kaza yapmış. Bunlara ben 'şoför' demiyorum, başka bir şey... Kamuoyu 'trafik canavarı' diyor. Bizim bunları rehabilite etmemiz lazım.'Kazaya karışmak' demiyorum. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Herkes kazaya karışabilir. Trafik kurallarına uyduğunuzda kazaya neden, niye karışacaksınız? Burada başka bir şey var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu...'Trafik sicil belgesi uygulamasının sigortacılık sektöründe bir devrim olacağını iddia eden Eroğlu, 'Şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkanı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkan getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek.Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak.' dedi.İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet satış gerçekleşti.Satışlarda geçen ay ekime kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydedildi.İkinci el online pazarda kasımda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 22 bin 977 satışla Volkswagen (VW) oldu.VW'yi, 22 bin 99 adetle Renault ve 20 bin 877 adetle Fiat izledi.Satış sıralamasında 16 bin 733 adetle Ford, 8 bin 914 adetle Opel, 8 bin 651 adetle BMW, 8 bin 186 adetle Hyundai, 8 bin 107 adetle Peugeot, 7 bin 368 adetle Mercedes Benz ve 5 bin 865 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77,2'sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.İkinci el online binek araç pazarında kasımda toplam 135 bin 686 satış gerçekleşti. VW'nin Passat modeli, 7 bin 43 adetle en çok satılan model oldu.