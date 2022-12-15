Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün esnaf sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendikleri ve Bylock kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.