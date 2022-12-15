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Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Korkudan dışarı çıkamadık'

Ankara'da başıboş aslan paniğe neden oldu. İncek Mahallesi'nde ruhsatı iptal edilen 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinden kaçan aslan sokağa indi. Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlenmiş ve hayvanların tahliyesi için süre verilmişti. Ziyarete kapalı olan hayvanat bahçesinden kaçan aslan bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.

Ekleme: 15.12.2022 - 16:13 Güncelleme: 15.12.2022 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Korkudan dışarı çıkamadık'Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahallede paniğe neden oldu. Evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, görevliler tarafından yakalanarak hayvanat bahçesine götürüldü.

RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

İncek Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik arazide kurulu hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Daha önce yargı sürecinde mühürlenip, iş yeri sahibinin itirazı üzerine açılan hayvanat bahçesi, ruhsat iptali kararıyla ekimde ikinci kez mühürlendi ve hayvanların tahliyesi için süre verildi.

Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Korkudan dışarı çıkamadık'

SABAHA KARŞI BAHÇESİNDE GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mahalle arasında ziyarete kapalı hayvanat bahçesindeki aslanlardan biri, dün sabaha karşı kafesinden çıkıp kaçtı. Mahallede ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıyan aslan, daha sonra Rıfat Aloğlu'nun evinin bahçesine girdi.

'KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMADIK'

Rıfat Aloğlu, saat 06.20'de yeğeninin, köpeklerin havlamasıyla uyandığını anlatarak, "Yeğenim bahçeye indiğinde aslanla karşılaşınca korkmuş. Hemen beni aradı, 'Bahçede aslan var, asla dışarı çıkma' dedi. Hayvanat bahçesindeki bakıcılara söyledik, hemen geldiler. Korkudan dışarı çıkamadık.

Günün aydınlanmasıyla birlikte tedbirli bir şekilde biz de bahçeye çıktık. Aslandan kim korkmaz ki? Çok büyük değildi ama insan korkuyor. Sabaha kadar her gece kükrüyorlar. Daha önce de maymun kaçmıştı. Maymun da yan tarafımızda bulunan işletmeye girmişti. Maymundan bile tedirgin olduk, aslandan nasıl korkmayalım?" dedi.

Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar:

"ÖNÜNE ÇIKANI PARÇALARDI"

Hayvanat bahçesinin yanındaki evde oturan Niyazi Güler ise "Şikayetler üzerine polis olayla ilgili tutanak tutmuş. Ben de karakola giderek şikayette bulundum. Bu 250 metrelik mesafe içinde benim de evim var. Benim evime de girebilirdi. Aslanı köpek gibi sevemezsiniz. Eğer o aslan gündüz saatlerinde kaçsaydı önüne çıkanı parçalardı, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ankara'da aslan paniği! Neye uğradıklarını şaşırdılar: 'Korkudan dışarı çıkamadık'
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