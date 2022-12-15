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Adana'da hastane müdürüne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Çukurova'da hastane müdürü Kamil Önder’i otoparkta tabancayla bacağından yaralayan Mert Ali Pehlivan ile ona yardım eden 2 şüphelinin susma haklarını kullandıkları belirtildi.

Ekleme: 15.12.2022 - 10:14 Güncelleme: 15.12.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Adana'da hastane müdürüne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi yerleşkesinde hastane Müdürü Kamil Önder, otoparkta park ettiği otomobilinden inerken, yüzünde pandemi maskesi olan kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Önder, sol bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Yürüyerek hastanenin acil servisine gitmeye çalışan Önder, bir süre sonra yere yığıldı. Önder, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Motosikleti yakmışlar
Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, saldırganın Mert Ali Pehlivan olduğunu, olayın ardından da Yusuf Özdemir’in kullandığı motosikletle kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin, motosikleti Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki boş bir arsada yaktıklarını, ardından da Derviş Erten’in otomobiliyle bölgeden ayrıldıkları saptandı.

Operasyonla yakalandılar
Ekipler, şüphelilerin saklanabileceği düşünülen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, susma haklarını kullandığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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