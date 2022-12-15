Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karara karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak.' dedi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin şu ifadeleri kullandı;Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre vicdanı bir kanaatle oluştururlar. makam mevki kişi ya da kurum yargı yetkisini kullanmada emir ve yetki veremez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Her yargılama sonunda yargıya siyaseti bulaştırmak, yargımıza da zarar vermektedir. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirme oluyor. Yargılama olurken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yargılama yapılmaz herkes eşittir. Hepsine aynı muamele yapılıyor. Kanuna usule dosyaya bakarak kanunla bağlı vicdani kanaatle hüküm verir. Verilen ilk derece kararı var. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoktur. İstinaf temyiz yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne siyasi yasak ne de hapis cezası vardır. Kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değildir. Karardan dolayı itiraz varsa yollar açıktır. Şu anda bu yollar sonuna kadar açıktır. Sağlıklı işlemektedir. Değerlendirme bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılır. bırakalım hukuk işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim müdahale etmemiz söz konusu olamaz. Görülen davalar üzerinde bir değerlendirme yapmayız.