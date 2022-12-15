  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,80 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bozdağ, İmamoğlu hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası ya da siyasi yasak yok dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Ekleme: 15.12.2022 - 15:12 Güncelleme: 15.12.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karara karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak.' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre vicdanı bir kanaatle oluştururlar. makam mevki kişi ya da kurum yargı yetkisini kullanmada emir ve yetki veremez. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Her yargılama sonunda yargıya siyaseti bulaştırmak, yargımıza da zarar vermektedir. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirme oluyor. Yargılama olurken muhatapların statüsüne ya da konumuna göre yargılama yapılmaz herkes eşittir. Hepsine aynı muamele yapılıyor. Kanuna usule dosyaya bakarak kanunla bağlı vicdani kanaatle hüküm verir. Verilen ilk derece kararı var. Kesinleşmiş mahkeme kararı yoktur. İstinaf temyiz yolu açıktır. İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne siyasi yasak ne de hapis cezası vardır. Kesinleşmiş gibi algı oluşturmak doğru değildir. Karardan dolayı itiraz varsa yollar açıktır. Şu anda bu yollar sonuna kadar açıktır. Sağlıklı işlemektedir. Değerlendirme bu sonucun ortaya çıkmasından sonra yapılır. bırakalım hukuk işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim müdahale etmemiz söz konusu olamaz. Görülen davalar üzerinde bir değerlendirme yapmayız.
AK Parti Sözcüsü Çelik: 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışması yarış halinde
Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu
Can Ataklı: Ortada bir mağduriyet yok
Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…
Putin'den flaş Türkiye açıklaması: Gelecek aylarda kurulabilir
Komünist Başkan Maçoğlu ödenmeyen borçlar nedeniyle belediyenin elektriğini kesen enerji şirketinin önünde kazı çalışması başlattı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Hakkında kesinleşmiş bir ceza yok
Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı
HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike dedi
Milli füzeler korku salıyor
Başkan Erdoğan'dan ABD’ye çok sert uyarı: Artık sabır bitti
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Adalet Bakanlığı önünde yaptığı şovdur!
Bakan Nebati: Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında adaylık açıklaması! Dikkat çeken 'Akşener' ve 'İmamoğlu' mesajı
Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında geniş yankı uyandırdı
MİT, PKK/YPG'nin sözde iki yöneticisini etkisiz hale getirdi
Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
ABD Temsilciler Meclisi'nde Rusya adımı: BMGK'dan çıkarılsın
Avrupa'nın en büyüğü! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

15 Aralık hava durumu: Meteoroloji'den 3 ile uyarı yapıldı!

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

Yeni özellikler sızdırıldı: 2023'te kullanıma girecek

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi: Yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Araç sahipleri dikkat: Çok ciddi yaptırımlar geliyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Buraya yerleşene ev ve para veriliyor: Dünyanın en ilginç yeri görüntülendi çok az kişi yaşıyor

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi

Kritik parça yerli imkanlarla üretildi: Dışa bağımlılık sona erdi