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Acılı baba isyan etti: Oğluma sokak ortasında 21 el ateş ettiler

Antalya'nın Kepez ilçesinde, akşam otomobili ile evine giden evli ve bir çocuk babası Ömer Sert (41) önü otomobili ile kesilen Rıdvan Akın (38) tarafından sokak ortasında 21 el ateş edilerek öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından acılı baba Mehmet Sert yaşananlara tepki göstererek, “Böyle bir canilik olamaz. Şehrin göbeğinde oğluma 21 el ateş edip öldürülüyor” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Ekleme: 15.12.2022 - 11:14 Güncelleme: 15.12.2022 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Acılı baba isyan etti: Oğluma sokak ortasında 21 el ateş ettilerAntalya'nın Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5014 sokak üzerinde yaşanan olayda, inşaat ustası Ömer Sert otomobiliyle seyir halinde iken aracının önü, iddiaya göre daha önce kız meselesi yüzünden tartıştığı Rıdvan Akın tarafından araçla kesildi. İkili arasında çıkan tartışma büyüdü.

Cinayet zanlısı Rıdvan Akın yanında taşıdığı tabancasını çıkarınca Ömer Sert ise otomobilden inip kaçmaya başladı. Elinde silah ile Rıdvan Akın kısa süreli kovalamanın ardından arkasından ateş etmeye başladı. Vücuduna 21 mermi isabet eden Ömer Sert yere düşerek hareketsiz kaldı. Rıdvan Akın ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sert'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sert'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Acılı baba isyan etti: Oğluma sokak ortasında 21 el ateş ettiler

Korkunç cinayetin ardından Rıdvan Akın 2 saat sonra suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

21 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Cenazeyi Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen acılı baba Mehmet Sert yaşananlara tepki gösterdi. Oğlunun vücuduna 21 el ateş edildiğini belirten baba Sert, 'Oğlum evli bir kız babası. Bir turizm firmasının inşaatında usta olarak çalışıyor. Akşam evine gelirken aracının önü kesiliyor. Oğlum kaçmaya çalışıyor. Bu sırada arkasından koşup ateş edilerek öldürülüyor. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Ömer Sert'in cenazesi Elmalı ilçesi Özdemir Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Acılı baba isyan etti: Oğluma sokak ortasında 21 el ateş ettiler


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