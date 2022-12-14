Yunanistan'da sokaklar karıştı: 16 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi infiale neden oldu

Yunanistan'da 16 yaşındaki bir çocuğun polis kurşunuyla vurulduktan sonra ölmesi infiale neden oldu. Selanik başta olmak üzere birçok kentte sokaklar karıştı. Çıkan olaylar sonrası çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'da polis şiddeti bir kez daha gündemde.Selanik'te 5 aralık günü polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Reuters'in haberine göre Roman asıllı çocuğun ölümünün duyulmasının ardından sokaklar karıştı. Başta Selanik olmak üzere Atina, Patra ve Rodos gibi birçok noktada toplanan yüzlerce kişi polis şiddetine tepki gösterdi. Selanik'te yapılan yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Göstericiler polisle çatıştı. Polis göstericilere müdahale etti. Gözaltına alınan 32 kişi daha sonra serbest bırakıldı. 3 kişi ise tutuklandı. Atina'da da benzer görüntüler yaşandı. Göstericiler polis arasındaki çatışma sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.Patra ve Rodos adasındaki gösterilerde de gerginlik vardı. Geçen hafta başında 16 yaşındaki Roman asıllı çocuk benzin parasını ödemeden kaçmaya çalışırken polis tarafından vurulmuştu. Ağır yaralanan çocuk günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Çocuğu vuran polis memuru görevinden uzaklaştırılırken, olaya ilişkin yargı süreci devam ediyor.