YSK üyelerine hakaret etmişti! Duruşma başladı, Ekrem İmamoğlu mahkemeye gelmedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya sanık İmamoğlu katılmazken, sanık avukatları ve çok sayıda milletvekiliyle parti üyesi mahkeme salonunda yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık Ekrem İmamaoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık İmamoğlu katılmazken sanık avukatları, belediye başkanları ve çok sayıda milletvekiliyle parti üyesi mahkeme salonunda hazır bulundu.