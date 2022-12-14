Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 170 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Yapılan planlı çalışmalar sonucu 170 gram metamfetamin ele geçirildi.Çalışmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.