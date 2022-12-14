Tunceli Belediyesi'nin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri 14 milyon TL'yi bulan borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Tunceli Belediyesi'nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği öğrenilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, jeneratörlerin devreye alındığı belirtildi.Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında elektrik faturalarını ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını açıklamıştı.