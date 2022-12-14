TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Anayasa değişikliğinin TBMM'de onaylansa bile "referanduma" götürüleceği iddialarını yalanladı. Başkan Şentop, gerçek dışı iddialara 'Külliyen yalan' diyerek tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'referanduma' yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, 'Külliyen yalan.' yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye 'Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor.' iddiasında bulunmuştu.