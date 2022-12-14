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Süleyman Soylu sel bölgesinde esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede incelemelerde bulunduğu sırada bir esnaf, "Türkiye genelinde bu kadar hızlı bir şekilde afete müdahale edildiğini yemin ederim görmedim" dedi.

Ekleme: 14.12.2022 - 16:33 Güncelleme: 14.12.2022 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu sel bölgesinde esnafı ziyaret etti
Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

Kentte yağmurun şiddetini artırmasıyla dereler taştı.

Kısa sürede cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve iş yerini de su bastı. Park halindeki araçlarda da su baskınları nedeniyle sürüklenmesiyle maddi hasar oluştu.

920 iş yeri hasar gördü
Afetin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kente gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra felakete dair bilançoyu açıklayarak 920 iş yerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Esnafı ziyaret etti
Bakan Soylu bugün yeniden afet bölgesini ziyaret ederek selzedelerle bir araya geldi.

Kumluca'daki iş yerleri zarar gören esnafı gezerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Süleyman Soylu, vatandaşlarla birlikte de bol bol fotoğraf çekildi.

"Bu kadar hızlı müdahaleyi yemin ederim görmedim"
Selden dükkanı etkilenen bir esnaf, Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, “20 yıldır siyaseti takip ediyorum, ben Türkiye genelinde bu kadar hızlı bir şekilde bir afete müdahale edildiğini yemin ederim görmedim.” dedi.

"Televizyonda görüyordum ama inanmıyordum"
Bakan Soylu’nun “Diğer taraflar da aynı merak etme sen. Burada yaşadığın için öyle görüyorsun.” demesi üzerine ise esnaf, “Televizyonda görüyordum ama inanmıyordum. Samimi söylüyorum şimdi gördüm.” şeklinde cevap verdi.

İHA'nın aktarımına göre; Bakan Soylu, 245 aracın mahsur kaldığı otoparkı gezerek incelemelerine devam ederken, çocukların Soylu'ya olan ilgisi ise dikkat çekti.
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