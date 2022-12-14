Samsun'da 'Zincir 2' operasyonu kapsamında 19 zanlı yakalandı

Samsun'da 'Zincir 2' operasyonu kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte içki üretiminin önüne geçilmesi ve sahte içkilere el konulması amacıyla operasyon düzenlendi.Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 107 litre el yapımı içki, 63,5 litre etil alkol, 510 alkollü içki şişe etiketi, 377 sahte bandrol, 10 alkol kiti, içki üretiminde kullanılan 4 aparat ile 4 kök Hint keneviri ele geçirdi.Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı emniyete götürüldü.