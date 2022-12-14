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Otomobil takla atıp köprüde asılı kaldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Rize'de kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü, 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı. Kazada sürücü Yasemin Çolak (31) ile otomobildeki Ahsen Belis Çolak (4) yaralandı.

Ekleme: 14.12.2022 - 13:22 Güncelleme: 14.12.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Otomobil takla atıp köprüde asılı kaldı: 1'i çocuk 2 yaralıKaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki merkez viyadüğünde meydana geldi.

Artvin yönüne giden Yasemin Çolak yönetimindeki 34 FDD 475 plakalı otomobil, viyadük üzerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, ters dönüp, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 viyadük köprüsü arasında askıda kaldı.

Otomobil takla atıp köprüde asılı kaldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilden çıkardığı Yasemin Çolak ile yanındaki Ahsen Belis Çolak, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Askıda kalan otomobil ise çekiciyle çıkarıldı.

Otomobil takla atıp köprüde asılı kaldı: 1'i çocuk 2 yaralı
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