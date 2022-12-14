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Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Ekleme: 14.12.2022 - 16:33 Güncelleme: 14.12.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
Alınan bilgiye göre, akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'tasarlayarak öldürme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

BULGARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI
Hablemitoğlu firari şüphelisi olan ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanırken, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Haskovo Bölge Mahkemesi'nde 14 Kasım'da yapılan duruşmada sağlık sorunlarının bulunduğunu belirten Göktaş'a kimlik belgelerine el koyularak ve yurt dışına çıkma yasağı getirilerek, ev hapsi verilmişti.
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