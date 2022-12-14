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Muğla'da iki evde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 14.12.2022 - 16:54 Güncelleme: 14.12.2022 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da iki evde 30 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde iki eve düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılan ve İskele mahallelerinde bulunan iki evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu 30 düzensiz göçmen ile bu kişileri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan O.Ş'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan O.Ş. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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