MSB duyurdu! Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, " Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.