Metro İstanbul'un İmamoğlu'nun çağrısıyla 'sıklaştırma' kararına vatandaşlardan sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün 4'üncü duruşma görülüyor. İmamoğlu için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verildi.Vatandaşları Saraçhane'ye davet eden İmamoğlu, sosyal medya hesabından, '16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum.' paylaşımında bulundu.İmamoğlu'nun daveti üzerine Metro İstanbul'dan 'hatlarda sıkıştırma' açıklaması geldi. Vatandaşlar Metro İstanbul'un 'Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır.' açıklamasına tepki gösterdi.ATANDAŞLARDAN 'METRO' TEPKİSİSosyal medya üzerinden Metro İstanbul'a cevap veren vatandaşlar, 'Böyle bir imkan var madem neden yoğun saatlerde sefer sayılarını arttırmıyorsunuz da bir buluşma için sefer sayıları artıyor?', 'Metroları şahsi menfaatleri için kullanmak olmuyormu.', Mesai saat giriş çıkışlarında siklasmayan metro saatleri siklasmis neden acaba?' diyerek tepki gösterdi.