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Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı

Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak istemiyle görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Meral Akşener, karara karşı seçmeni İBB binasına çağıran İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıktı.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı
Ekleme: 14.12.2022 - 15:02 Güncelleme: 14.12.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

31 Mart seçimlerinin iptali konusunda YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava 1 Haziran'da ertelenmişti.

Karar açıklanacak
 Bugün görülen davada, saat 16,00'da son savunmaların alınmasından sonra hükmün açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda İmamoğlu, seçmenini Saraçhane'ye çağırdı.

'Herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum'
Mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın herkesi 16,00'da İBB binasının önüne davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun yokluğunda Akşener sahnede: Geliyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde olduğu şu sıralarda İmamoğlu'nun çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, 'Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz.' dedi.

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı

Ne olmuştu
31 Mart seçimlerinin iptali ve tekrarlanması sürecinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek.” demişti.

İmamoğlu da Soylu'nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.” demişti.

İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği bu sözler mahkemeye taşınmış, İBB Başkanı için ‘hapis' ve ‘siyasi yasak' talep edilmişti.
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