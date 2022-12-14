Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' istemiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.31 Mart seçimlerinin iptali konusunda YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava 1 Haziran'da ertelenmişti.Bugün görülen davada, saat 16,00'da son savunmaların alınmasından sonra hükmün açıklanması bekleniyor.Bu kapsamda İmamoğlu, seçmenini Saraçhane'ye çağırdı.Mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın herkesi 16,00'da İBB binasının önüne davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde olduğu şu sıralarda İmamoğlu'nun çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, 'Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz.' dedi.31 Mart seçimlerinin iptali ve tekrarlanması sürecinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum, bunun bedelini bu millet sana ödetecek.” demişti.İmamoğlu da Soylu'nun bu sözlerine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, “31 Mart'ta seçimi iptal edenler, dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüze baksınlar. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.” demişti.İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği bu sözler mahkemeye taşınmış, İBB Başkanı için ‘hapis' ve ‘siyasi yasak' talep edilmişti.