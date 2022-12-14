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Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: Can kayıpları var

İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, yaşananların endişe verici olduğunu ifade ederken; İngiltere Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 14.12.2022 - 14:43 Güncelleme: 14.12.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: Can kayıpları varİngiltere'nin Kent bölgesi açıklarında 30 kişiyi taşıdığı düşünülen göçmen teknesi battı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, (UNHCR) 'UNHCR, bu sabah erken saatlerde Manş Denizi'nde tahminen 30 kişiyi taşıyan küçük bir teknenin karıştığı bir olayla ilgili haberlerden büyük endişe duymaktadır. Bu aşamada Birleşik Krallık makamlarından daha fazla bilgi bekliyoruz' denildi.

İngiliz medyası, İngiltere Sahil Güvenlik ekiplerinin Kraliyet Donanması, Fransız Donanması ve Sınır Muhafızlarıyla birlikte bölgede ortak çalışma yaptıklarını duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, yaşananlar ile ilgili bölgedeki ekiplerden bilgi aldığını belirtti.
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