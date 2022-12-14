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Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının 13 yıldır kayıp olarak aranan Bayram Tosun'a ait olduğu belirlendi. Bayram Tosun'un cinayete kurban gittiği anlaşılırken olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ekleme: 14.12.2022 - 23:34 Güncelleme: 14.12.2022 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan evli, 1 çocuk babası Bayram Tosun'un 2009'da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri araştırma başlattı. İnşaat ustası Tosun'un çalışmak için 31 Aralık 2009'da Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan'ın yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhan'ın eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe'nin ifadelerini aldı. Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun'un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi.

Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

Tosun'un öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli'de yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğla'daki evde 4 ay önce arama yapıldı. Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı.

Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban- Veysel Turhan çiftini, ardından da kayınbiraderi Kemal Biçe'yi Denizli'de tekrar gözaltına aldı.

Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

KEMİK PARÇALARI KAYIP TOSUN'A AİT ÇIKTI

Önce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosun'u Muğla'ya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürüldüğünü, cesedi ise dere yatağına gömdüklerini itiraf etti.

Ekipler, geçen 29 Kasım'da Tosun'un öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ne gitti. Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, Tosun'u gömdükleri yeri polise gösterdi.

Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosun'un cesedini aradı. Aramalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayan bir kişinin 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulduğu ve kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde örnekler alınarak DNA testine gönderildi.

Kemikleri ormanlık alanda bulunmuştu! Kan donduran gerçek 13 yıl sonra ortaya çıktı!

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde kemiklerin 13 yıl önce öldürülen Bayram Tosun'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Tosun öldürülmesiyle ilgili gözaltı alınan suçlarını kabul eden Kezban Turhan, eşi Veysel Turhan ve kardeşi Kemal Biçe tutuklandı.

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