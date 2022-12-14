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Kadıköy'de korkunç kaza: Takla attı

Kadıköy’de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili ile takla attı.

Ekleme: 14.12.2022 - 09:08 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de korkunç kaza: Takla attıOlay gece saat 03.30 sıralarında Kadıköy D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CRS 935 plakalı Ulaşcan Ç. kontrolündeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle refüje çarptı.

Çarpmanın sonucu araç takla atarken araç içinde bulunan Ulaşcan Ç. ve arkadaşı şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kadıköy'de korkunç kaza: Takla attı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan Ulaşcan Ç.'nin polislerin kontrolünden sonra 2.64 promil alkollü olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışma yürüttü.

Kazanın ardından olay yerine çekici gelerek araç bulunduğu yerden kaldırarak otoparka görüldü. Kazanın ardından olay yerine belediyeye bağlı ekipler gelerek kazanın olduğu bölgede yol temizle çalışması yaptı.

Kadıköy'de korkunç kaza: Takla attı

Şahısların ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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