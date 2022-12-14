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İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halinde olan otomobilin üstüne ve yola düştü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Ekleme: 14.12.2022 - 09:14 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Öğleden sonra başlayan yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.

Akşam saatlerinde ise Bayraklı ilçesi Altınyol'da sağanak yağışların etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola ve Bayraklı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 AG 006 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu bir süre trafiğe kapattı. Yolda bulunan kaya parçalarının kenara alınmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

İzmir'de olası bir faciadan dönüldü: Dev kaya parçaları yolu kapattı
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