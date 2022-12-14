İtalya'ya ait savaş uçağı düştü! Pilot, hayatını kaybetti

Sicilya'nın batısındaki Trapani-Birgi havaalanı bünyesindeki 37. hava üssüne dönüşü sırasında dün akşamüstü radarla bağlantısı kesilen ve düştüğü tespit edilen uçağın pilotunun akıbeti belli oldu.Başbakan Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamayla pilotun hayatını kaybettiğini belirterek, 'Bir eğitim uçuşu sırasında Trapani yakınlarında meydana gelen kazada 37. hava üssünün genç pilotlarından Yüzbaşı Fabio Antonio Altruda'nın ölüm haberi bizi derinden üzdü. Hükümet adına, ailesine ve Hava Kuvvetlerine en derin taziyelerimi ve yakınlığımı belirtiyorum.' ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Guido Crosetto da 'ülkenin bir hizmetkarını kaybettiklerini' belirtti.İtalyan basınına yansıyan haberlerde, pilot Altruda'nın Mart 2021'den beri Trapani'deki üste görev yaptığı, NATO'nun hava devriyesi gibi görevlere de katıldığı ifade edildi.Kazayla ilgili İtalyan Hava Kuvvetlerinin soruşturma başlattığı da basına yansıdı.Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon, dün piste yaklaşma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle Marsala'nın kuzeyinde Locogrande olarak anılan bölgede denize düşmüştü.