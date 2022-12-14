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İnsanları infaz edeceklerdi: Darbe sonrası kanlı plan

Reichsbürger terör örgütünün, Almanya’da darbeyi yaptıktan sonra infaz listesindeki insanları tek tek öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Bunun için 286 infaz timi bile hazırlandı. Bu birlikler, federal savcılığın ifadesine göre darbenin gerçekleşmesi durumunda insanları yakalayıp infaz edecekti. Saksonya, Thüringen ve Baden Württemberg eyaletlerinde bu konuda somut hazırlık yapıldı, birlikler atış talimlerine başladı.

İnsanları infaz edeceklerdi: Darbe sonrası kanlı plan
Ekleme: 14.12.2022 - 11:15 Güncelleme: 14.12.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
İnsanları infaz edeceklerdi: Darbe sonrası kanlı plan
İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgüt ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Darbe planlayan örgüt Vatan Savunma Birliği adı altında 286 iç güvenlik birimi kurdu.

Bu birlikler, federal savcılığın ifadesine göre darbenin gerçekleşmesi durumunda insanları yakalayıp infaz edecekti. Saksonya, Thüringen ve Baden Württemberg eyaletlerinde bu konuda somut hazırlık yapıldı, birlikler atış talimlerine başladı.

KOMİSYONDA ELE ALDILAR
Örgütün çok daha kişi ile temasta olduğu, ilişkinin ortaya çıkmaması için yüzlerce kişiye gizlilik anlaşması imzalattığı belirlendi. Bu anlaşmalarda ağır yaptırım ve ölüme varan tehdit içeren maddeler bulunduğu belirlendi.

Söz konusu detaylar, önceki gün Federal Meclis'in Hukuk ve İçişleri komisyonları toplantısında ortaya çıktı. Komite üyeleri, bir darbe girişiminin eli kulağında olduğuna dair bir belirti olmasa bile, tehdidin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

İSVİÇRE'DE 120 KÜLÇE ALTIN
Örgütün ele geçirilen silahları ile parası da gündeme geldi. Buna göre baskında 19'u tabanca ve 25'i uzun ateşli silah olmak üzere toplam 93 silah ele geçirildiği ifade edildi.

Tutuklananlardan birinin silah tüccarı olduğu ve 200 yasal silahının bulunduğu aktarıldı. 400 bin eurodan fazla nakit para, uydu telefonu, altın ve gümüş de ele geçirildi. Grubun İsviçre'de 6 milyon euro değerinde 120 külçe altının saklandığı çelik kasaya sahip olduğundan da söz edildi.

'AfD CUMHURİYETE KARŞI'
Şüpheliler arasında ordu üyeleri ve polis memurlarının da yer almasının endişe verici olduğunu söyleyen Yeşiller Partisi Genel Başkanı Omid Nouripour, AfD partisi için de 'AfD, cumhuriyeti istemeyenlerin parlamenter koludur' dedi.

Katrin Helling Plahr (FDP), grubun ortaya çıkan üye sayısı ile mali kaynakları için 'korkunç' ifadesini kullandı.
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