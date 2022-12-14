İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusu: Yine bildik FETÖ taktikleriyle...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 'Vatandaşın kimlik bilgilerinin sızdırıldığı' yönündeki asılsız iddiaları yalanladı. Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığını belirten Mehmet Ersoy, "Kasıtlı olarak bu tür dezenformasyon bilgileri yayan ilgiliyi kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden verilerin sızdırıldığına yönelik asılsız iddialarda bulunan CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.



Mehmet Ersoy, şu ifadeleri kullandı:



CHP Milletvekili Murat Bakan, Yine bildik FETÖ taktikleriyle milletin kendisine verdiği vekaleti, milletin kafasını karıştırmak, devlete ve kurumlara güveni sarsmak için kullanarak, her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkıyor.



Keşke bu enerjisini doğru bilgiye ulaşmak için harcayan bir vekil olabilseydi.



Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistemdir ve her yıl düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırılmaktadır. Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlarla ortaya konmuştur. Ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zaafiyetin olmadığı tespit edilmiş dünyanın en güvenli sistemlerinden birisidir.



MERNİS altyapısında bulunmayan bir takım sorgulama bilgilerinin, MERNİS bilgisiymiş gibi sunulması en basitinden sisteme ve verilen emeğe saygısızlıktır.



Kasıtlı olarak bu tür dezenformasyon bilgileri yayan ilgiliyi kınıyor ve hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.