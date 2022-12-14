Gaziantep'te zincirleme kaza

Gaziantep İpekyolu'nda iki halk otobüsü ve bir tır, kazaya karıştı.Zincirleme kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı, hastanelere kaldırıldı.Polis yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri aldı.