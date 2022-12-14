Gaziantep'te telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.Ekipler, telefonla aradıkları kişileri çeşitli suçlamalar yönelterek kandırıp, dolandırdığı belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlattı.Dolandırıcılıkları gerçekleştiren 6 şüpheliyi belirleyen ve savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine operasyon düzenledi.Adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ismi açıklanmayan 6 kişi de gözaltına alındı.'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.