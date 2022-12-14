Gaziantep'te siber dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda suç unsuru olabilecek dijital materyal ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli siber dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik operasyon yaptı.Yapılan operasyon ile çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru olabilecek dijital materyal ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.