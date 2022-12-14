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Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini art arda beşinci kez 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
Ekleme: 14.12.2022 - 22:27 Güncelleme: 14.12.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı.

Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

Yüksek enflasyon karşısında martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti.
Fed faizi art arda beşinci kez 50 baz puan artırdı...
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