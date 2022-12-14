Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 342’ye yükseldi

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat mücadelesi bin 199'uncu gündür sürüyor. Şuana kadar 39 kişinin çocuğuna kavuşmasına neden olan eyleme her geçen gün katılımlar da devam ediyor. Terör örgütü ve destekçilerin tüm tehditlerine rağmen aileler çocuklarını dağdan kurtarmak için katıldığı eyleme, 2 aile daha dâhil oldu. Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 7 yıl önce 8'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan 15 yaşındaki İsmail Avil'in babası Yusuf Avil ile Şırnak'ta 8 yıl önce 9'uncu sınıf öğrencisiyken 16 yaşında kaçırılan Kadir Atay'ın babası Nizar Atay, annelerin oturma eylemine katıldı. İki ailenin katılımıyla evlat mücadelesindeki sayı 342'ye yükseldi.Oğlunun okul okurken kandırılıp dağa kaçırıldığını belirten baba Yusuf Avil, İsmail'i PKK'nın elinden kurtarmak amacıyla Diyarbakır'da devam eden eyleme katıldığını söyledi. Oğluna çağrıda bulunan baba Avil, 'Oğlum İsmail burada seni bekliyorum. Teslim olana kadar bu çadırdan ayrılmayacağım. Annen ve kardeşlerin seni evde bekliyor' ifadesini kullandı. Kadir Atay'ın babası Nizar Atay ise, oğlunu dağdan indirmek için devletin de desteği ile annelerle birlikte mücadele edeceğine dikkat çekti.