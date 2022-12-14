  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,83 - 19,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve döner bıçağı kullanılan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 14.12.2022 - 16:56 Güncelleme: 14.12.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve döner bıçağı kullanılan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar da ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ekrem İmamoğlu için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu, davayı fırsata çevirdi
Metro İstanbul'un İmamoğlu'nun çağrısıyla 'sıklaştırma' kararına vatandaşlardan sert tepki
Bakan Bilgin'den flaş mesaj! Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?
Kızılelma ilk uçuşu yaptı!
Necip Hablemitoğlu zanlısı Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
İzmir'i 15 günde 3 kez sel götürdü ama İZSU 'Yağmur sınavını geçtik' dedi
ABD'den büyük skandal! Kara harekatı öncesi teröristlere ağır silah gönderdi...
Yunanistan'da sokaklar karıştı: 16 yaşındaki çocuğun vurularak öldürülmesi infiale neden oldu
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımı
Asgari ücrette ikinci toplantı
Tunceli Belediyesi'nin elektriği 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
ABD basınında Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye’nin ekonomi politikası işe yaradı
Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'e ulaştı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun referandum iddiasına tepki
MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan CHP'lilerin Diyanet eleştirilerine cevap: Minareler sizi rahatsız etmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
YSK üyelerine hakaret etmişti! Duruşma başladı, Ekrem İmamoğlu mahkemeye gelmedi
Vedat Bilgin: Asgari ücreti geniş uzlaşmayla belirleyeceğiz
Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na jet yanıt: Muhatabım tehlikeye atılan CHP seçmenidir
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Okullarda maske geri mi dönüyor?

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Twitter'da 'Altın tik' dönemi

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Uygulama resmen hayata geçirildi: Kimlikleri eski olanlar yararlanamıyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor