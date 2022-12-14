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Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin de bulunduğu yerleşkeyi 2022 yılında 1 milyon kişi ziyaret etti. Osmanlı dizileri sonrası Bilecik ve Söğüt'e ilgiliyi arttığı öğrenildi.

Ekleme: 14.12.2022 - 12:09 Güncelleme: 14.12.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor
1299 yılında Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin bulunduğu yerleşkeyi 2022 yılında 1 milyon kişi ziyaret etti.

Ziyaretçileri ilk olarak türbenin bulunduğu yerleşkesinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezerek 36 Osmanlı padişahının hayatları ve hikâyeleri hakkında bilgi alıyor, ardından 1392 yılında Yıldırım Beyazıt Han'ın dedesi Orhan Gazi için yaptırmış olduğu camiyi geziyorlar. Ziyaretçiler Şeyh Edebali Türbesi, eşi ile kızı Osman Gazi'nin de eşi olan Bala Hatun'un türbesini de ziyaret etmeyi unutmuyorlar.

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

'Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu'

Yerleşke hakkında bilgi veren Bilecik Valiliği personeli Engin Beyce, 'Şeyh Edebali Hazretleri 1206 yılında Türkmenistan'ın Merv şehrinde doğmuş, 1326 yılında da bu topraklarda vefat etmiştir. Kendisi 120 yıl kadar uzunca bir ömür yaşamıştır. Damadı Osman Gazi'ye vasiyetinde 'Başımın 26 yıl boyunca secde ettiği yere defnedin” demesinden dolayı da Şeyh Edebali Hazretleri'nin kabri buradadır. Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu, Osman Gazi'nin akıl hocası, fikir babası aynı zamanda kayınbabasıdır.

Tabi bu alanda Şeyh Edebali yerleşkesinde gelen misafirlerimizin Şeyh Edebali'yi ziyaret ettikten sonrada yakınları ve aynı zamanda hemen yandaki kabirde de Şeyh Edebali Hazretleri'nin eşi ve Osman Gazi'ye eş olarak verdiği çok kıymetli kızı Bala Hatun'un kabirleri bulunmaktadır. Yine ayakta kalmış olan Orhangazi Camii, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridimizi, Şeyh Edebali Hazretleri'nin ve eşinin bulunduğu alanları gezerek misafirlerimiz dolu dolu burada tarihi bilgiler de alarak vakit geçirmiş oluyorlar' dedi.

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor

'1 milyonu aşkın misafirimizi burada ağırladık'

Beyce, açıklamasının devamında 'Osman Gazi 1299 yılında hemen şanlı Türk ve Kayı bayrağımızın dalgalandığı alan olan o günkü Belekoma kalesini fethettikten sonra Şeyh Edebali Hazretleri'ni bu bölgeye getiriyorlar. Şeyh Edebali Hazretleri burada fakir fukaraya yardım etmeye, ilim irfan dersleri vererek de buradaki vatandaşlara destek olmaya devam etmektedir.

Şeyh Edebali Hazretleri'nin bulunduğu bu bölgeye turizm açısından 1 milyonu aşkın misafirimizi burada ağırladık. Yine her sene arttırdığımız gibi bu sayıyı da önümüzdeki yıl da hedeflediğimiz gibi 1 buçuk milyon misafiri burada ağırlamayı hedefliyoruz. Herkesi de Bilecik'in tarihini ve kültürünü yaşamak için de Bilecik'e davet ediyoruz' dedi.

Bir yılda 1 milyon kişi akın etti: Herkes görmek için bölgeye geliyor
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