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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 17 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 17 kilo 433 gram esrar maddesi ele geçirilirdi.

Ekleme: 14.12.2022 - 13:11 Güncelleme: 14.12.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 17 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 17 kilo 433 gram esrar maddesi ele geçirilirdi.

Operasyonda yakalanan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 17 kilo 433 gram ot esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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